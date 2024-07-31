Китаянки завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки
Пара китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Париже.
Пара китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Париже.
Китаянки набрали 359,10 баллов, не оставив шансов дуэту из КНДР Е Джин Ми / Ким Ми Рэ (315,90) и британской паре Андреа Спендолини-Сириэйкс / Лоис Тулсон (304,38).
Чэнь Юйси и Цюань Хунчань стали двукратными олимпийскими чемпионками. На Олимпийских играх в Токио Юйси в 14 лет завоевала золото в аналогичной дисциплине, а Хунчань в 13 лет стала лучшей в одиночных прыжках с 10-метровой вышки.
Китайские спортсмены пока показывают стопроцентный результат в прыжках в воду, выиграв три золотые награды из трех разыгранных. Всего в прыжках в воду будет разыграно восемь комплектов наград. На Олимпиаде в Токио китайские прыгуны в воду завоевали семь золотых и пять серебряных наград.
Сборная Китая опередила Японию и возглавила медальный зачет Олимпийских игр в Париже. На счету китайских спортсменов семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.