Британец Алекс Йи вырвал золото Олимпиады-2024 в триатлоне: видео

26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 43 минуты и 33 секунды. Серебряную медаль завоевал новозеландец Хейден Уайлд, уступивший Йи шесть секунд. Бронзовая медаль досталась французу Лео Бержеру, который отстал от лидера на десять секунд.

Стоит отметить, что Уайлд за два километра до финиша лидировал с комфортным преимуществом в 14 секунд, однако перед финальным поворотом Йи сумел опередить новозеландца и вырвать у него золотую награду.

Для британца это третья олимпийская награда в карьере. На Олимпийских играх в Токио он выиграл золото в смешанной триатлонной эстафете, а в триатлоне финишировал вторым, уступив золото норвежцу Кристиану Блюменфельду. Триумфатор Токио финишировал на 12-м месте, уступив Йи почти одну минуту.

Таким образом, в триатлоне были разыграны два комплекта наград из трех. Сегодня утром прошли соревнования у женщин, где лучшей стала француженка Кассандра Богран. Смешанная триатлонная эстафета запланирована на понедельник, 5 августа.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.