Главная сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Кажется, виноват фотограф

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
6
2
2Япония
7
2
4
46Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Дэниэл Уиффен
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кэтрин Беркофф
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Франция
Италия
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Канада
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Польша
Китай
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
США
Австралия
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
США
Италия
Бразилия
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Приска Авити Алькарас
Андрея Лески
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Лаура Фазлю
Катарина Кристо
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любьяна Пиовесана
Кларисса Агбегнену
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Тато Григалашвили
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 2-й круг
16:00скороГабриэла Дабровски / Лейла ФернандесМирра Андреева / Диана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 3-й круг
16:00скороФеликс Оже-АльяссимДаниил Медведев
Теннис. Женщины. 1/4 финала
16:00скороИга СвентекДэниэлл Коллинз
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороМэттью Эбден / Джор ПирсЯн-Леннард Штруфф / Доминик Кепфер
Гребной слалом. Женщины
16:30скороКаноэ-одиночка. Женщины. Полуфинал
Бадминтон. Женщины. Группа J
16:40скороАя ОхориИнес Люсия Кастилльо
Бадминтон. Мужчины. Группа I
16:40скороТьен Чен ЧоуЛи Чак Ю
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:00скороТэйлор Фритц / Томми ПолРобин Хаасе / Жан-Жюльен Рожер
Гандбол. Мужчины. Группа A
17:00скороСловенияШвеция
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
17:00скороНаталья БаерЧэн Ичин
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
17:00скороБритт ЭрландЧен Менг
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
17:00скороСтевен ван де Велде / Мэттью ИммерсМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
17:00скороАлексис ЛебренХьюго Кальдерано
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
17:00скороЯнг ВуджинШунсуке Тогами
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороОмар ЭлавадиАсадходжа Муйдинходжаев
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороКэйти Бултер / Хизер УотсонБеатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани
Теннис. Женщины. 2-й круг
17:30скороСюко Аояма / Ена ШибахараБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороАлександр ЗверевАлексей Попырин
Теннис. Мужчины. 3-й круг
17:30скороКаспер РуудФрансиско Черундоло
Бадминтон. Мужчины. Группа J
17:30скороКодай НараокаЧон Хек Чжин
16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Главная сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Кажется, виноват фотограф

Лучший теннисист мира проиграл уже в 1/16 финала. Он играл запасной ракеткой.

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Источник: Reuters

Возможно, самая громкая сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Лучший теннисист мира Ван Чуцинь проиграл на стадии 1/16 финала и завершил борьбу. А ведь ему предрекали победу. Впрочем, Чуцинь всё равно стал олимпийским чемпионом на Играх-2024.

Матч 1/16 финала в мужском одиночном разряде в настольном теннисе между первой ракеткой мира китайцем Ван Чуцинем и шведом Трульсом Мёрегордом вообще никак не выделялся. Проходной соперник для лидера рейтинга, который ведёт в личных встречах с самим Ма Луном — легендой настольного тенниса.

Чуцинь — уже звезда настольного тенниса. Двукратный победитель самого престижного турнира в мире WTT Championship, чемпион Китая — а это ещё круче, поскольку выиграть в настольном теннисе в Китае примерно то же самое, что победить на чемпионате России по синхронному плаванию, после этого никакие соперники не страшны, победитель многочисленных турнир, чемпион юношеской Олимпиады-2018.

Ну и накануне Чуцинь в смешанном разряде завоевал свою первую в карьере олимпийскую медаль. Вместе со своей девушкой (не просто напарницей) Сунь Инша он в финале был сильнее представителей КНДР. Сразу после этого случился неприятный инцидент: фотограф, который стремился сделать как можно более красивые кадры, наступил на его боевую ракетку и сломал её.

То ли сказался факт, что ему пришлось играть запасной ракеткой, то ли золотую медаль так круто отметили, то ли ещё какие-то обстоятельства вмешались, но Ван Чуцинь проиграл шведу в шести партиях. До этого в очных встречах швед не мог выиграть у китайца ни одной партии.

Это как если бы праймовые Новак Джокович или Роджер Федерер в первом круге Уимблдона уступили пробившемуся через квалификацию ноунейму. Это не просто сенсация. Это мегасенсация, тем более что китайцы в настольном теннисе выступают в своей лиге. Практически как в прыжках в воду, только ещё круче.

Ван Чуцинь был предельно расстроен, но оправдываться не стал: «Ракетка не оказала влияния на мою игру, просто соперник был сильнее».

Китайцу предстоит ещё командный турнир. Наверняка там он вместе с партнёрами завоюет золото. Но вряд ли теперь Ван Чуцинь назовёт Олимпиаду в Париже успешной для себя.

Андрей Шитихин

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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