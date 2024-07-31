Главная сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Кажется, виноват фотограф

Возможно, самая громкая сенсация на Олимпиаде в Париже уже случилась. Лучший теннисист мира Ван Чуцинь проиграл на стадии 1/16 финала и завершил борьбу. А ведь ему предрекали победу. Впрочем, Чуцинь всё равно стал олимпийским чемпионом на Играх-2024.

Матч 1/16 финала в мужском одиночном разряде в настольном теннисе между первой ракеткой мира китайцем Ван Чуцинем и шведом Трульсом Мёрегордом вообще никак не выделялся. Проходной соперник для лидера рейтинга, который ведёт в личных встречах с самим Ма Луном — легендой настольного тенниса.

Чуцинь — уже звезда настольного тенниса. Двукратный победитель самого престижного турнира в мире WTT Championship, чемпион Китая — а это ещё круче, поскольку выиграть в настольном теннисе в Китае примерно то же самое, что победить на чемпионате России по синхронному плаванию, после этого никакие соперники не страшны, победитель многочисленных турнир, чемпион юношеской Олимпиады-2018.

Ну и накануне Чуцинь в смешанном разряде завоевал свою первую в карьере олимпийскую медаль. Вместе со своей девушкой (не просто напарницей) Сунь Инша он в финале был сильнее представителей КНДР. Сразу после этого случился неприятный инцидент: фотограф, который стремился сделать как можно более красивые кадры, наступил на его боевую ракетку и сломал её.

То ли сказался факт, что ему пришлось играть запасной ракеткой, то ли золотую медаль так круто отметили, то ли ещё какие-то обстоятельства вмешались, но Ван Чуцинь проиграл шведу в шести партиях. До этого в очных встречах швед не мог выиграть у китайца ни одной партии.

Это как если бы праймовые Новак Джокович или Роджер Федерер в первом круге Уимблдона уступили пробившемуся через квалификацию ноунейму. Это не просто сенсация. Это мегасенсация, тем более что китайцы в настольном теннисе выступают в своей лиге. Практически как в прыжках в воду, только ещё круче.

Ван Чуцинь был предельно расстроен, но оправдываться не стал: «Ракетка не оказала влияния на мою игру, просто соперник был сильнее».

Китайцу предстоит ещё командный турнир. Наверняка там он вместе с партнёрами завоюет золото. Но вряд ли теперь Ван Чуцинь назовёт Олимпиаду в Париже успешной для себя.