Японские волейболисты одержали первую победу на Олимпиаде-2024

Это первая победа японской команды на олимпийском турнире. В следующем туре Япония сыграет против лидера группы С сборной США. Эта встреча состоится 2 августа.

Ранее мужская сборная Польши по волейболу одержала вторую победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В матче 2-го тура соревнований поляки обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:19,19:25, 25:23, 15:12).

Национальные команды Польши и Бразилии на Олимпиаде-2024 попали в группу В, куда также входят Италия и Египет. В 3-м туре соревнований сборная Польши встретится со сборной Италии, а волейболисты из Бразилии — с командой из Египта.