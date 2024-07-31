Триатлонистка из Казахстана обратилась к медикам после заплыва в Сене
Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что обратилась за медицинской помощью после финиша олимпийского триатлона в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».
Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что обратилась за медицинской помощью после финиша олимпийского триатлона в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».
26-летняя уроженка Екатеринбурга была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия.
«Я обратилась к медицинской помощи сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать “драку” на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга на вело», — сказала Шабалина.
На старт женского триатлона вышли 55 спортсменок. На первом этапе триатлона им предстояло проплыть 1,5 км по реке Сена. Шабалина завершила плавательную часть последней, отстав от лидера более чем на шесть минут. Вместе с ней после заплыва по Сене сошли еще три спортсменки.
Олимпийской чемпионкой по триатлону среди женщин стала француженка Кассандра Богран. Мужской старт выиграл британец Алекс Йи.
В Сене также запланировано проведение смешанной триатлонной эстафеты (5 августа), а также марафонский заплыв на 10 км на открытой воде у женщин (8 августа) и мужчин (9 августа).
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.