Триатлонистка из Казахстана обратилась к медикам после заплыва в Сене

«Я обратилась к медицинской помощи сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать “драку” на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга на вело», — сказала Шабалина.