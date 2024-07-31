Гандболисты из Испании обыграли аутсайдера Олимпиады-2024 сборную Японии

Это вторая победа испанцев на олимпийском турнире в групповом этапе. Ранее гандболисты этой страны проиграли сборной Швеции со счётом 26:29. На данный момент лидером группы А является сборная Хорватии, которая также выиграла две игры, но обходит испанцев по количеству забитых мячей.