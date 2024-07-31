Андреева и Шнайдер узнали соперниц по четвертьфиналу турнира на Олимпиаде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер узнали своих соперниц по ¼ финала олимпийского турнира в женском парном разряде.
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер узнали своих соперниц по ¼ финала олимпийского турнира в женском парном разряде.
За выход в полуфинал Олимпиады российский дуэт поспорит с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой из Чехии.
В ⅛ финала чешские спортсменки обыграли японок Сюко Аояму и Эну Сибахару — 7:5, 6:4.