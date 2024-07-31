Каспер Рууд — первый в истории Норвегии четвертьфиналист Олимпийских игр в теннисе | Источник: Getty Images

Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.

Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема», побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения — рекорды норвежского тенниса.