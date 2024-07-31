Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного разряда ОИ-2024

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). Также оба дуэта сделали по два эйса.