Ледеки завоевала 12-ю олимпийскую медаль в плавании. Только у Фелпса их больше
Американская пловчиха Кэти Ледеки стала обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Американская пловчиха Кэти Ледеки стала обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Для Ледеки медаль стала 12-й на Олимпийских играх, она повторила женский рекорд для представительниц США по олимпийским золотым медалям (8, Дженни Томпсон) и олимпийским медалям (12, Натали Кофлин, Дара Торрес, Дженни Томпсон).
Легендарный Майкл Фелпс — единственный пловец с большим количеством медалей и единственный американец в любом виде спорта с большим количеством медалей (28).