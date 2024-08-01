Определились пары плей-офф в олимпийском футбольном турнире у женщин
Завершились матчи группового этапа на женском футбольном турнире Олимпийских игр в Париже.
Завершились матчи группового этапа на женском футбольном турнире Олимпийских игр в Париже.
По их итогам определились 8 команд, которые продолжат борьбу в плей-офф. В четвертьфиналах будут сыграны следующие матчи: Франция — Бразилия, Испания — Колумбия, США — Япония и Канада — Германия.
Примечательно, что канадские футболистки сумели выйти в плей-офф, несмотря на 6-очковый штраф.