«Ради этого я и меняла гражданство». Кирпичникова — о серебре ОИ

«Это офигеть что! Я все еще в шоке. Ради этого я и меняла спортивное гражданство — чтобы быть на олимпийском пьедестале. Если честно, мечтала о бронзе, потому что Симона Квадарелла все эти годы была второй за Кэти Ледеки. А теперь — я вторая!



Трибуны топили “Настя, Настя”? Когда плыла — не слышала. Но обязательно пересмотрю трансляцию, потому что мне уже все об этом сказали. Но вот когда финишировала — было вау. Так сильно меня публика еще никогда не поддерживала. Спасибо им, болеют как за свою, хотя я всего лишь год как француженка.



Я для них реально стала своей. Есть и те, кто не рады. Существуют и хейтеры — как и в России. Но большинство — поддерживают. Даже до соревнований много писали в соцсетях: “Надеемся, у тебя будет медаль”. Тем более, французские девочки давно не были на подиуме — с Лондона-2012. Позитивных комментариев больше. Хотя есть всякие. “Ты предатель” и вот это все. На такое просто не обращаю внимания. Тем более теперь мы видим, ради чего я поменяла свою жизнь и что я сделала правильный выбор.



Были ли у меня сомнения? Конечно! Я же долго решалась: менять или не менять спортивное гражданство? Но когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира-2022, точно поняла: надо. Просто у меня была возможность. К тому моменту я 4 года плавала во Франции. Если бы это был месяц — никто бы мне паспорт, конечно, не дал. А так — знала, на что шла. И классно, что все закончилось так хорошо. Хотя почему закончилось? Мне 24. Все только начинается», — сказала Кирпичникова.