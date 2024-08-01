«Ради этого я и меняла гражданство». Кирпичникова — о серебре ОИ

24-летняя спортсменка показала результат 15 минут 40,35 секунды, уступив лишь восьмикратной олимпийской чемпионке и 21-кратной чемпионке мира Кэти Ледеки, которая установила новый олимпийский рекорд. На финише Кирпичникова на 0,81 секунды опередила немку Изабель Мари Гаосэ.
До июня 2023 года Кирпичникова на международном уровне представляла Россию. Она представляла родную страну на Олимпийских играх в Токио и на дистанции 1500 метров вольным стилем заняла седьмое место.
«Это офигеть что! Я все еще в шоке. Ради этого я и меняла спортивное гражданство — чтобы быть на олимпийском пьедестале. Если честно, мечтала о бронзе, потому что Симона Квадарелла все эти годы была второй за Кэти Ледеки. А теперь — я вторая!
Трибуны топили “Настя, Настя”? Когда плыла — не слышала. Но обязательно пересмотрю трансляцию, потому что мне уже все об этом сказали. Но вот когда финишировала — было вау. Так сильно меня публика еще никогда не поддерживала. Спасибо им, болеют как за свою, хотя я всего лишь год как француженка.
Я для них реально стала своей. Есть и те, кто не рады. Существуют и хейтеры — как и в России. Но большинство — поддерживают. Даже до соревнований много писали в соцсетях: “Надеемся, у тебя будет медаль”. Тем более, французские девочки давно не были на подиуме — с Лондона-2012. Позитивных комментариев больше. Хотя есть всякие. “Ты предатель” и вот это все. На такое просто не обращаю внимания. Тем более теперь мы видим, ради чего я поменяла свою жизнь и что я сделала правильный выбор.
Были ли у меня сомнения? Конечно! Я же долго решалась: менять или не менять спортивное гражданство? Но когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира-2022, точно поняла: надо. Просто у меня была возможность. К тому моменту я 4 года плавала во Франции. Если бы это был месяц — никто бы мне паспорт, конечно, не дал. А так — знала, на что шла. И классно, что все закончилось так хорошо. Хотя почему закончилось? Мне 24. Все только начинается», — сказала Кирпичникова.
Ранее Кирпичникова заняла 15-е место на дистанции 400 метров вольным стилем. Также она выступит на дистанции 800 метров вольным стилем. Финал в этой дисциплине пройдет в субботу, 3 августа.
Франция занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Париже, отставая на одно золото от Китая. На счету французских спортсменов восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.