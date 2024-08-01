Александр Овечкин рассказал, что не следит за Олимпиадой в Париже

31 июля Овечкин посетил матч первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России между московским «Спартаком» и «Динамо» (3:0). «Счет на табло. Перспективы “Динамо” в этом сезоне? Посмотрим. Кто является лучшим российским футболистом на данный момент? Тюкавин», — отметил Овечкин.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете.