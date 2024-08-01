Александр Овечкин рассказал, что не следит за Олимпиадой в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
49Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:30скороНовая ЗеландияАвстралия
Плавание. Мужчины
12:00скоро50 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Конный спорт. Микст
12:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороЯнг ВуджинХьюго Кальдерано
Баскетбол. Женщины. Группа C
12:00скороЯпонияГермания
Гандбол. Женщины. Группа A
12:00скороКореяШвеция
Бокс. Женщины. 1/8 финала
12:32скороМоник СурачиИнгрит Лорена Валенсия Виктория
Бокс. Женщины. 1/8 финала
12:48скороБьюсеназ СурменелиАнета Рыгельская
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороМузаффарбек ТурабоевНурлыхан Шархан
Стрельба. Женщины
13:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Квалификация
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
13:00скороШин ЮбинМиу Хирано
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
13:00скороНослен Диас / Хорхе АлайоМохаммед Абича / Зухеир эль Грауи
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:00скороМихаэль КоррелДжафар Костоев
Теннис. Женщины. 1/4 финала
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаСе Сувэй / Чиа И Цао
Теннис. Женщины. 1/2 финала
13:00скороИга СвентекЧжэн Циньвэнь
Бокс. Женщины. 1/8 финала
13:04скороБриджит МбабиДжанжаем Суваннафенг
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:05скороСербияИспания
Гребля академическая. Мужчины
13:10скороЧетверка распашная. Мужчины. Финал
Дзюдо. Женщины. 1/8 финала
13:10скороГуусье СтеенхуйсБеата Пацут
Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороИлья СуламанидзеДженнаро Пирелли
11:52 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин рассказал, что не следит за Олимпиадой в Париже

Россиянин посетил матч Кубка России между командами «Спартак» и «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не следит за летними Олимпийскими играми в Париже. Об этом Овечкин рассказал ТАСС.

«Слежу ли за летней Олимпиадой? Нет», — сказал Овечкин.

31 июля Овечкин посетил матч первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России между московским «Спартаком» и «Динамо» (3:0). «Счет на табло. Перспективы “Динамо” в этом сезоне? Посмотрим. Кто является лучшим российским футболистом на данный момент? Тюкавин», — отметил Овечкин.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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