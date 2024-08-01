Сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие 6 очков
Канадки были лишены шести очков за шпионаж.
Канадки были лишены шести очков за шпионаж.
Перед стартом олимпийского турнира тренировку сборной новозеландских футболисток прервал беспилотник, запущенный тренерским штабом канадской сборной. Олимпийский комитет Новой Зеландии обратился в МОК с официальной жалобой, после чего ФИФА сняла со сборной Канады на групповом этапе шесть очков.
В заключительном матче группового этапа олимпийского турнира футболистки сборной Канады обыграли команду Колумбии — 1:0. Это третья победа подряд для действующих олимпийских чемпионок. До этого сборная Канады победила команды Новой Зеландии (2:1) и Франции (2:1). По итогам трех туров канадки набрали 3 очка и заняли второе место в турнирной таблице группы A, пропустив вперед француженок с 6 очками.
31 июля выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию Олимпийского комитета Канады совместно с Канадской футбольной ассоциацией на лишение женской сборной шести очков на турнире на Олимпиаде в Париже из-за скандала с дронами. В связи с обвинениями от занимаемых должностей были освобождены главный тренер сборной Канады Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди. Также их отстранили от деятельности, связанной с футболом, на один год.
В четвертьфинале сборная Канады сыграет с командой Германии, которая также стала второй в своей группе. В других четвертьфиналах встретятся команды Франции и Бразилии, Испании и Колумбии, США и Японии. Поединки запланированы на 3 августа.