Сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие 6 очков

Перед стартом олимпийского турнира тренировку сборной новозеландских футболисток прервал беспилотник, запущенный тренерским штабом канадской сборной. Олимпийский комитет Новой Зеландии обратился в МОК с официальной жалобой, после чего ФИФА сняла со сборной Канады на групповом этапе шесть очков.

В заключительном матче группового этапа олимпийского турнира футболистки сборной Канады обыграли команду Колумбии — 1:0. Это третья победа подряд для действующих олимпийских чемпионок. До этого сборная Канады победила команды Новой Зеландии (2:1) и Франции (2:1). По итогам трех туров канадки набрали 3 очка и заняли второе место в турнирной таблице группы A, пропустив вперед француженок с 6 очками.

31 июля выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию Олимпийского комитета Канады совместно с Канадской футбольной ассоциацией на лишение женской сборной шести очков на турнире на Олимпиаде в Париже из-за скандала с дронами. В связи с обвинениями от занимаемых должностей были освобождены главный тренер сборной Канады Беверли Пристман, ассистент главного тренера Жасмин Мандер и аналитик сборной Джозеф Ломбарди. Также их отстранили от деятельности, связанной с футболом, на один год.