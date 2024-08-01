Сборная Китая завоевала десятую золотую медаль на Играх в Париже

Китайские спортсмены первыми завоевали десять золотых олимпийских медалей на XXXIII Олимпийских играх в Париже.

Лю Юкун с результатом 463, 6 стал первым в соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений. Серебро у украинца Сергея Кулиша — 461,3. Бронзовая медаль досталась атлету из Индии Свапнилу Кусале.

Это первые медали для китайца и индийца. Украинец Кулиш ранее уже становился призером Олимпиад — на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей завоевал серебро в стрельбе из винтовки с 10 метров.

Китай на данный момент лидирует в неофициальном зачете — 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Далее следуют хозяева Игр французы (8−10−8) и японцы (8−3−4).

Париж, Франция. Стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Мужчины.



1. Лю Юкун (Китай).



2. Сергей Кулиш (Украина).