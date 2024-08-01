Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла Бразилию в 4-м туре Олимпийских игр

Это вторая победа подряд и третья в целом для голландских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). Во втором туре они уступили команде Франции, но при этом в 1-м — обыграли Анголу, в 3-м — Испанию. Спортсменки из Бразилии после успешного стартового матча против Испании потерпели третье поражение подряд.