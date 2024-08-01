Во Франции полицейские пожаловались на условия проживания во время Игр

«Более трех тысяч человек были выселены из университетских студенческих общежитий Crous. Нам не выделили никаких компенсаций. Некоторых просто выставили на улицу, и им было трудно найти хоть какое-то жилье», — рассказал активист.

По его словам, в ряде из этих общежитий на время Олимпийских игр поселили полицейских, но те начали жаловаться на ужасные условия проживания.

«Оказалось, что полицейские и их профсоюзы жалуются на состояние этого жилья, отмечая, что там водятся тараканы и клопы. И это поразительно, потому что, когда там жили студенты, нас никто не слушал, об этом не писали французские СМИ. Но, когда туда вместо выселенных студентов заселили полицейских или гостей со всего мира, тогда об этом заговорили. Это показывает, что данному правительству на студентов плевать», — сказал собеседник агентства.

Молодежные и студенческие ассоциации давно пытаются привлечь внимание к этой ситуации, однако власти не обращали на нее внимания, «пока это не стало грозить позором перед глазами всего мира», добавил Тибо.

Ранее парижские студенты рассказали РИА Новости, что год назад узнали о выселении из общежитий из социальной сети Twitter (ныне X). Объявление о выселении появилось в официальном аккаунте государственной компании Crous, которая занимается студенческими общежитиями во Франции. Уточнялось, что мера коснется 12 общежитий в столичном регионе. Просьба освободить занимаемое жилье в июле и августе 2024 года затронула в общей сложности 3,2 тысячи студентов. Как рассказал РИА Новости Тибо, места в общежитии получить очень сложно: их предоставляют студентам из семей с самым скромным достатком, большинство из них остается на лето в Париже, чтобы подработать.