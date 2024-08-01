«Оно того стоило». Сомов — об участии в Олимпиаде-2024
Российский пловец Евгений Сомов подвел итоги своего выступления на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский пловец Евгений Сомов подвел итоги своего выступления на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».
25-летний пловец был единственным представителем России в плавании, выступавшим в нейтральном статусе. Сегодня Сомов завершил свои выступления в Париже, не сумев отбираться в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем и показав 44-е время среди 73 участников. Ранее на 100 метров брассом он выбыл на стадии полуфинала, заняв 13-е место.
«Была ли это авантюра? Наверное. Я не плавал два года. Но постепенно начал “плыть” в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это — опыт. Из‑за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт.
Мне звонили с Москвы, предлагали выступать за их федерацию. Я спрашивал, что за это будет, мне сказали 60−80 тысяч рублей, а мне лететь дорого, больше суток, плюс акклиматизация. В минус ухожу. Если бы предложили что‑то адекватное… Еще я не хотел сделать что‑то, что навредит нейтральному статусу», — сказал Сомов.
С 2019 года Сомов проживает в США, где занимается тренерской деятельностью. В мае этого года пловец вернулся к выступлениям после более чем трехлетнего перерыва, сумев выполнить олимпийский норматив на двух дистанциях.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.