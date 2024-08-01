«Оно того стоило». Сомов — об участии в Олимпиаде-2024

«Была ли это авантюра? Наверное. Я не плавал два года. Но постепенно начал “плыть” в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это — опыт. Из‑за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт.



Мне звонили с Москвы, предлагали выступать за их федерацию. Я спрашивал, что за это будет, мне сказали 60−80 тысяч рублей, а мне лететь дорого, больше суток, плюс акклиматизация. В минус ухожу. Если бы предложили что‑то адекватное… Еще я не хотел сделать что‑то, что навредит нейтральному статусу», — сказал Сомов.