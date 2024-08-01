Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины

В ⅛ финала олимпийского турнира по боксу Анджела Карини вышла на бой с представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Итальянка отказалась продолжать бой уже после первых ударов Иман Халиф.

После боя, который продолжался всего 46 секунд, Карини расплакалась в ринге.

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», — приводит слова Карини La Gazzetta dello Sport со ссылкой на эксперта по чтению по губам.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола — было доказано, что она имеет мужские ХY-хромосомы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась по поводу боя с участием Анджелы Карини.

«Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны принимать участие в женских категориях. Дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных», — приводит ТАСС слова Мелони со ссылкой на агентство ANSA.