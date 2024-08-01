Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
3Япония
8
3
4
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Расписание событий
Теннис. Микст. 1/2 финала
15:00скороДеми Схурс / Уэсли КолкофЧжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
15:30скороРаджив Рам / Остин КрайчекТомаш Махач / Адам Павлашек
Парусный спорт. Мужчины
15:43скоро49-ые. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
16:00скороФранцияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороФеликс ЛебренЛин Юн Жу
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
16:00скороЖорж Вандерлей / Андре ШтейнМайлс Партейн / Эндрю Бенеш
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороКаспер РуудФеликс Оже-Альяссим
Бадминтон. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороКин Ю ЛохЛи Ши Фен
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:30скороНазым КызайбайКаролина Барбоза де Алмейда
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Полуфинал
Теннис. Женщины. 1/4 финала
16:30скороМирра Андреева / Диана ШнайдерБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Парусный спорт. Женщины
16:43скоро49-ые. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:46скороБьюс Наз ЧакироглуФатима Эррера
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
17:00скороСун ИнгшаЧэн Ичин
Гандбол. Женщины. Группа B
17:00скороАнголаФранция
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:00скороПетер ПальчикМихаэль Коррел
Пляжный волейбол. Женщины. Группа B
17:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиХизер Бэнсли / Софи Буковец
Теннис. Женщины. 1/4 финала
17:00скороКристина Букша / Сара Соррибес-ТормоЛюдмила Киченок / Надежда Киченок
Бокс. Женщины. 1/8 финала
17:02скороПихла Кайво-ОджаДженнифер Лозано
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:10скороАарон ВольфНиколоз Шеразадишвили
15:09 (мск), источник: Спорт Mail

Итальянская боксерша снялась с боя против биологического мужчины

Анджела Карини отказалась боксировать и завершила свои выступления на Олимпиаде в Париже.

Наверх

В ⅛ финала олимпийского турнира по боксу Анджела Карини вышла на бой с представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Итальянка отказалась продолжать бой уже после первых ударов Иман Халиф.

После боя, который продолжался всего 46 секунд, Карини расплакалась в ринге.

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», — приводит слова Карини La Gazzetta dello Sport со ссылкой на эксперта по чтению по губам.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола — было доказано, что она имеет мужские ХY-хромосомы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась по поводу боя с участием Анджелы Карини.

«Я думаю, что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны принимать участие в женских категориях. Дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных», — приводит ТАСС слова Мелони со ссылкой на агентство ANSA.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

Все фотогалереи
ВидеоФото
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
10Легендарные футболисты, побеждавшие на Олимпиадах
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
17Чемпионы дня: 31 июля
11Чемпионы дня: 30 июля
19Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Французский пловец совершил невозможное. Даже Фелпс отдыхает
Американка на ОИ зарядила мячом в первую ракетку мира
4 сборные уже в 1/4 финала Олимпиады. Называем героев 2-го тура
Китайский чемпион жалуется на недостойное поведение австралийца
Невероятная ловля ирландской регбистки взорвала соцсети: видео
Ясмин Паолини и Сара Эррани вышли в полуфинал Олимпиады в Париже
Бразильские волейболистки уверенно обыграли Японию во 2-м туре Олимпиады-2024
Гандболистки из Швеции обыграли Южную Корею и гарантировали место в плей-офф на ОИ
Олимпиада-2024: белоруска Чуприс заняла 24-е место в стрельбе из винтовки
В Олимпийской деревне обокрали велосипедистов сборной Словакии
Живущий в США пловец Сомов рассказал, по чему скучает в России
«Оно того стоило». Сомов — об участии в Олимпиаде-2024
Мужская и женская сборные США по баскетболу 3×3 проиграли по две игры на ОИ-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Румыны одержали победу в академической гребле на Олимпиаде-2024
Во Франции полицейские пожаловались на условия проживания во время Игр
Новозеландки завоевали золото Олимпиады в академической гребле
Сомов не вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 м вольным стилем
Казахстан на Олимпиаде-2024: кто еще может принести золото?
«Величайший победный дубль в истории». Фелпс — о победах Маршана
Схватка с чемпионом мира из Узбекистана определила судьбу казахстанца на Олимпиаде-2024
Олимпиада-2024: пловчиха Шкурдай прошла в полуфинал на дистанции 200 м на спине
Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла Бразилию в 4-м туре Олимпийских игр
Нидерландская триатлонистка назвала отвратительной воду в Сене
Китаянка Ян Цзяюй стала олимпийской чемпионкой в ходьбе
Серебряный призер ОИ в ходьбе показал результат ниже чемпиона России
Пары из Китая, Японии и Малайзии вышли в полуфинал турнира по бадминтону на Олимпиаде-2024
Женская сборная Турции по волейболу одержала вторую подряд волевую победу на ОИ-2024
Рекордсменка России выиграла серебро для Франции: фото пловчихи Анастасии Кирпичниковой
Александр Овечкин рассказал, что не следит за Олимпиадой в Париже
Сборная Китая завоевала десятую золотую медаль на Играх в Париже
Кирпичникова получит €40 тысяч за серебро Олимпиады
Эквадорец стал первым легкоатлетом-чемпионом Игр в Париже
Сборная Канады вышла в плей-офф ОИ, несмотря на снятие 6 очков
«Ради этого я и меняла гражданство». Кирпичникова — о серебре ОИ
Первые соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде были отложены на полчаса из-за грозы
Турецкий стрелок покорил соцсети, завоевав медаль ОИ без экипировки
Гимнастка завоевала медаль Олимпиады благодаря рекламе сыра
Чудовищный фол и красная для Месси от женского футбола. Марта влетела шипами в голову соперницы и разрыдалась
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Китайский вундеркинд снёс на Олимпиаде мировой рекорд. Американцы в бешенстве!
Француз Маршан стал первым 3-кратным олимпийским чемпионом Игр в Париже и установил уникальное достижение на ОИ
Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!
Олимпийский чемпион из Казахстана раскритиковал боксеров и главного тренера сборной
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь