Гандболистки из Швеции обыграли Южную Корею и гарантировали место в плей-офф на ОИ

Игра закончилась со счётом 27:21 (16:11).

Это третья победа шведских гандболисток в Париже, после которой они гарантировали себе выход в четвертьфинал. Южнокореянки потерпели третье поражение подряд после победы в стартовом туре над Германией.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.