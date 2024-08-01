Минус еще один нейтральный атлет. Россиян в Париже уже осталось меньше десяти

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
3Япония
8
3
4
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Расписание событий
Теннис. Микст. 1/2 финала
15:00скороДеми Схурс / Уэсли КолкофЧжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
15:30скороРаджив Рам / Остин КрайчекТомаш Махач / Адам Павлашек
Парусный спорт. Мужчины
15:43скоро49-ые. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
16:00скороФранцияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороФеликс ЛебренЛин Юн Жу
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
16:00скороЖорж Вандерлей / Андре ШтейнМайлс Партейн / Эндрю Бенеш
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороКаспер РуудФеликс Оже-Альяссим
Бадминтон. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороКин Ю ЛохЛи Ши Фен
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:30скороНазым КызайбайКаролина Барбоза де Алмейда
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Полуфинал
Теннис. Женщины. 1/4 финала
16:30скороМирра Андреева / Диана ШнайдерБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
Парусный спорт. Женщины
16:43скоро49-ые. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:46скороБьюс Наз ЧакироглуФатима Эррера
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
17:00скороСун ИнгшаЧэн Ичин
Гандбол. Женщины. Группа B
17:00скороАнголаФранция
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:00скороПетер ПальчикМихаэль Коррел
Пляжный волейбол. Женщины. Группа B
17:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиХизер Бэнсли / Софи Буковец
Теннис. Женщины. 1/4 финала
17:00скороКристина Букша / Сара Соррибес-ТормоЛюдмила Киченок / Надежда Киченок
Бокс. Женщины. 1/8 финала
17:02скороПихла Кайво-ОджаДженнифер Лозано
Дзюдо. Мужчины. Утешительные
17:10скороАарон ВольфНиколоз Шеразадишвили
15:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минус еще один нейтральный атлет. Россиян в Париже уже осталось меньше десяти

Евгений Сомов завершил свои выступления на Олимпиаде.

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Минус еще один нейтральный атлет. Россиян в Париже уже осталось меньше десяти | Источник: Reuters

Олимпиада-2024 движется уже к своей второй неделе, но у нейтральных атлетов из России до сих пор нет ни одной медали. Более того, многие, на кого мы не без причин рассчитывали, уже завершили свои выступления на Играх. Днем четверга вещи в Олимпийской деревне начнет собирать и пловец Евгений Сомов. Единственный представитель нашей страны в водных видах после привычного для себя брасса заявился еще на кролевой спринт. С ожидаемым результатом — вылет после первого же заплыва.

Благодаря щедрости от МОК и World Aquatics

История с попаданием на Олимпиаду Евгения Сомова достойна пересказа. Атлет, о котором все давно уже забыли на родине, да и он сам уже почти три года как завершил карьеру, неожиданно возобновляет регулярные тренировки и отбирается на Игры, несмотря на препятствия со стороны World Aquatics и МОК. Среди таких, к примеру, требование о наличии сразу трех свежих отрицательных допинг-тестов. Откуда им взяться у Сомова, не выступавшего на высоком уровне с 2021 года? Однако Евгений прошел через жесткое сито и стал единственным российским спортсменом в плавании в Париже, поскольку остальные добровольно отказались от возможности поехать во Францию в нейтральном статусе. За исключением разве что Юлии Ефимовой, чей путь в Париж через Багамы также достоин экранизации. Однако хеппи-энда не получилось ни у Ефимовой, ни у Сомова.

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Правда, последний все-таки проплыл на «Ла Дефенс Арене» и достойно выступил в привычной для себя стометровке брассом. Уступил в полуфинале, показав 13-й результат, однако с учетом акклиматизации и «медленной» воды в Париже сделал все, что мог. А затем неожиданно оказался в числе участников предварительных заплывов на 50 метрах вольным стилем. Плавательный спринт кролем — элитный клуб для избранных, сравнимый разве что с легкоатлетической стометровкой. Случайных людей тут не бывает, но так как правила отбора на Игры допускали, чтобы спортсмен добирал второй дистанцией любую из возможных, Евгений будто по приколу решил попробовать. И не сказать, чтобы совсем сплоховал: с учетом того, что кроль он вообще не развивает, проплыл Сомов вполне нормально. О шансах пробиться в следующую стадию наивно было даже думать, задача была — получить удовольствие.

Осталось всего девять нейтральных россиян

А вот что касается кайфа от самого олимпийского праздника — тут Евгению равных нет. Он первым из наших нейтралов заехал в деревню атлетов, сфотографировался там с Томасом Бахом, познакомился с десятком спортсменов из самых разных стран мира и удивился невероятной атмосфере на регбийном стадионе, который креативная команда Парижа-2024 перепрофилировала для пловцов. Так что и впечатления от заплывов у россиянина соответствующие моменту. «Я не плавал два года. Но постепенно начал “плыть” в процессе работы. Так что сначала была авантюра, а теперь это — опыт. Из-за того, что надо было сдать тесты за три недели, получение нейтрального статуса отняло много сил. Но оно того стоило, даже если не удалось показать результат. Это большой праздник, большой опыт», — сказал Сомов российским журналистам после своего последнего появления в олимпийском бассейне столицы Франции.

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На этом выступления Евгения в Париже завершились. Он стал уже шестым из 15 изначально получивших олимпийские лицензии россиян, кто уезжает с Олимпиады с кучей эмоций, но с пустыми руками. Помимо Сомова, напомним, уже поехали домой пять теннисистов. Команда Шамиля Тарпищева, которая была нашей главной надеждой, на Играх пока не оправдывает ожиданий. Не помогло даже личное присутствие Шамиля Анвяровича на трибунах.

Накануне выбыли в третьем круге личного турнира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, после первого же матча в одиночном разряде вылетели Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, пары Веснина/Александрова, Медведев/Сафиуллин и Медведев/Андреева, а Диана Шнайдер добралась только до второго круга. От них, в отличие от Евгения, мы имели право требовать результата. А что касается Сомова — спасибо ему, что в принципе приехал и обозначил собой присутствие российской плавательной школы. Быть даже 44-м в мире — это тоже достижение.

«Могу сказать, что дистанция для него непрофильная, но он молодец. Он принял участие в Олимпийских играх и сделал все, что мог. Он оказался не сильно готов биться за медали, но не беда. Он участник Олимпийских игр — это звучит гордо», — прокомментировал заплыв Евгения Дмитрий Губерниев.

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