Первая ракетка мира сенсационно проиграла в полуфинале ОИ-2024

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Швентек сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету китаянки четыре эйса, три двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Швентек возглавила одиночный рейтинг WTA в апреле 2022 года. С тех пор и до сегодняшнего дня польская теннисистка провела с Чжэн Циньвэнь шесть матчей и одержала шв них шесть побед. 21-летняя китаянка впервые в своей карьере сумела победить первую ракетку мира и стала первой азиаткой, которая вышла в финал олимпийского теннисного турнира.

Таким образом, Швентек лишилась шансов на олимпийское золото и продолжит борьбу за бронзовую награду. Ее соперница определится во втором полуфинальном противостоянии между словачкой Анной Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

Чжэн Циньвэнь занимает седьмое место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах WTA и выход в финал минувшего Australian Open, в котором она уступила белоруске Арине Соболенко (3:6, 2:6).