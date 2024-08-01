Первая ракетка мира сенсационно проиграла в полуфинале ОИ-2024
Польская теннисистка Ига Швентек уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7) в полуфинале олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Польская теннисистка Ига Швентек уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7) в полуфинале олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Швентек сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету китаянки четыре эйса, три двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Швентек возглавила одиночный рейтинг WTA в апреле 2022 года. С тех пор и до сегодняшнего дня польская теннисистка провела с Чжэн Циньвэнь шесть матчей и одержала шв них шесть побед. 21-летняя китаянка впервые в своей карьере сумела победить первую ракетку мира и стала первой азиаткой, которая вышла в финал олимпийского теннисного турнира.
Таким образом, Швентек лишилась шансов на олимпийское золото и продолжит борьбу за бронзовую награду. Ее соперница определится во втором полуфинальном противостоянии между словачкой Анной Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.
Чжэн Циньвэнь занимает седьмое место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах WTA и выход в финал минувшего Australian Open, в котором она уступила белоруске Арине Соболенко (3:6, 2:6).
Матч за бронзовую награду пройдет в пятницу, 2 августа. Финал олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 3 августа.