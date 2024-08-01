Ясмин Паолини и Сара Эррани вышли в полуфинал Олимпиады в Париже

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. В рамках встречи Ясмин и Сара не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести (83%). Британская пара подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух (100%).