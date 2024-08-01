Невероятная ловля ирландской регбистки взорвала соцсети: видео
Сборная Великобритании обыграла команду Ирландии (28:12) в матче за седьмое место на женском олимпийском турнире по регби-7 в Париже.
Сборная Великобритании обыграла команду Ирландии (28:12) в матче за седьмое место на женском олимпийском турнире по регби-7 в Париже.
Самым ярким моментом встречи, а возможно и всего олимпийского турнира, стало невероятное взаимодействие ирландских регбисток после начального удара. Скрам-хав ирландской сборной Эмили Лэйн воспарила над полем благодаря невероятной мощи ее сокомандницы Эрин Кинг и совершила невероятную ловлю мяча.
Кинг вытолкнула свою партнершу вверх за мячом и на прямых руках сумела удержать ее над землей. Лэйн является одной из самых миниатюрных регбисток в составе ирландской сборной (рост — 164 см, вес — 60 кг). Во многом это и позволило девушкам сотворить исторический хайлайт, который за сутки собрал в TikTok и X суммарно более 50 млн просмотров.
Американские болельщики сравнивают этот момент со знаменитой ловлей на одну руку Оделла Бекхэма в 2014 году, ставшей визитной карточкой НФЛ. Болельщики из Европы считают, что этот момент достоин того, чтобы бы увековеченным отдельным полотном в Лувре.
Регби-7 дебютировал на Олимпийских играх в 2016 году. В Париже у мужчин золото завоевала сборная Франции, которая в финале сенсационно обыграла команду Фиджи (28:7). У женщин второе олимпийское золото подряд взяла сборная Новой Зеландии, которая в решающей встрече победила команду Канады (19:12).