Невероятная ловля ирландской регбистки взорвала соцсети: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=00bd52473bf54728&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241948&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самым ярким моментом встречи, а возможно и всего олимпийского турнира, стало невероятное взаимодействие ирландских регбисток после начального удара. Скрам-хав ирландской сборной Эмили Лэйн воспарила над полем благодаря невероятной мощи ее сокомандницы Эрин Кинг и совершила невероятную ловлю мяча.

Кинг вытолкнула свою партнершу вверх за мячом и на прямых руках сумела удержать ее над землей. Лэйн является одной из самых миниатюрных регбисток в составе ирландской сборной (рост — 164 см, вес — 60 кг). Во многом это и позволило девушкам сотворить исторический хайлайт, который за сутки собрал в TikTok и X суммарно более 50 млн просмотров.

Американские болельщики сравнивают этот момент со знаменитой ловлей на одну руку Оделла Бекхэма в 2014 году, ставшей визитной карточкой НФЛ. Болельщики из Европы считают, что этот момент достоин того, чтобы бы увековеченным отдельным полотном в Лувре.