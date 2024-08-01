Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн | Источник: Чемпионат.com

Как информирует Forbes Australia, игроки американской сборной проживают за пределами олимпийской деревне в специальном отеле. В общей сложности для них, их семей и обслуживающего персонала было зарезервировано порядка 700 номеров.

В национальной команде США отказались дать комментарий по запросу издания.

Напомним, во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) игроки мужской и женской сборных США проживали на борту роскошного круизного лайнера.