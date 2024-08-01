Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
3
2Франция
8
10
8
50Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Мужчины. Финал
Брайан Даниэль Пинтадо
Каю Бонфим
Альваро Мартин
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Пань Чжаньлэ
Кайл Чалмерс
Давид Попович
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Зак Стабблети-Кук
Каспар Корбо
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Анастасия Кирпичникова
Изабель Гозе
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Венгрия
Корея
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
17:30скороТэйлор Фритц / Томми ПолДэниэл Эванс/Энди Маррей
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
18:00скороТомокадзу ХаримотоФан Жендонг
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороИталияНидерланды
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
18:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигСамуэле Коттафава / Паоло Николаи
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
18:00скороСШАВеликобритания
Баскетбол. Женщины. Группа B
18:15скороФранцияНигерия
Бокс. Женщины. 1/4 финала
18:22скороХатик АкбасЭнхджаргал Мунгунтсетсег
Гребной слалом. Мужчины
18:30скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
18:30скороИспанияЮАР
Теннис. Микст. 1/2 финала
18:30скороКатержина Синякова / Томаш МахачФеликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
18:38скороРичард КовачСофьян Умиа
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
18:50скороМа Чжан ЧжаоАнна-Мария Вагнер
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
18:54скороАйбек ОралбайЛорен Альфонсо Домингес
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
19:00скороРика ТакаямаПатрисия Сампайо
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
19:00скороКитайИспания
Дзюдо. Женщины. Финал
19:10скороАлиса БелландиИнбар Ланир
Гимнастика спортивная. Женщины
19:15скороМногоборье. Женщины. Финал
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороАканэ ЯмагутиСупанида Катетхонг
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороБэйвэнь ЧжанКаролина Марин
Бадминтон. Женщины. 1/8 финала
19:30скороСиндху ПусарлаХе Бинь Джао
17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн

Расходы на содержание сборной США по баскетболу во время Олимпийских игр в Париже оцениваются в $ 15 млн.

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Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн | Источник: Чемпионат.com

Как информирует Forbes Australia, игроки американской сборной проживают за пределами олимпийской деревне в специальном отеле. В общей сложности для них, их семей и обслуживающего персонала было зарезервировано порядка 700 номеров.

В национальной команде США отказались дать комментарий по запросу издания.

Напомним, во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) игроки мужской и женской сборных США проживали на борту роскошного круизного лайнера.

Мужская сборной США по баскетболу являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, американцы обыграли французов. Действующими победителями среди женщин также являются американки.

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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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