Песков рассказал, смотрел ли Путин открытие Олимпиады
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью «Комсомольской правде», что глава государства вряд ли смотрел открытие Олимпийских игр в Париже.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью «Комсомольской правде», что глава государства вряд ли смотрел открытие Олимпийских игр в Париже.
«Не думаю… Да и слава богу», — ответил Песков на вопрос, видел ли президент России открытие Олимпиады в Париже.
Ранее Песков сообщил, что некоторые элементы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительным.