Третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал олимпийского турнира. Встреча с Томми Полом завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

В полуфинале соперником Алькараса станет победитель пары Каспер Рууд — Феликс Оже-Альяссим.

Днем ранее Алькарас, выступавший вместе с Рафаэлем Надалем, вылетел из парного турнира, уступив в ¼ финала американскому дуэту Остин Крайчек — Раджив Рам.

21-летний Алькарас — четырехкратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец побеждал на Открытом чемпионате США в 2022 году, на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах, а также на «Ролан Гаррос» в 2024 году.