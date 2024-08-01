Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева с ОИ после поражения Оже-Альяссиму

«Вчера на грунте Оже-Альяссим действительно обыграл Медведева по делу. Он играл в корте и был быстрее, чем Даня. Канадец давал меньше шансов Дане нормально подойти к мячу. Эта позиционная игра и привела к браку Дани и очень неудачно разыгрывал свои подачи. У Альяссима процент попадания с подач был меньше, но играл он более правильно, чем Медведев», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.