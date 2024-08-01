Цзю осудил трансгендерные бои на Олимпиаде: «МОК полностью сошел с ума! Жаль, что живем в таком мире»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. Группа B
1.08скороКристиан Нусс / Тарин КлотСюэ Чэнь / Ся Синьи
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
00:05скороЛатвияСША
Серфинг. Женщины. Третий раунд
00:12скороБриса ХеннесиИоланда Хопкинс
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
00:48скороАлонсо КорреаРео Инаба
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
01:24скороКаули ВаастЙоан Дуру
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:00скороГабриэл МединаЖоао Чианка
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:36скороДжек РобинсонИтан Юинг
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороАргентинаГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороВенгрияДания
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
10:00скороМоника Пауликене / Айне РаупелитеАкико Хасэгава / Мики Исии
1 августа, источник: Sport24

Цзю осудил трансгендерные бои на Олимпиаде: «МОК полностью сошел с ума! Жаль, что живем в таком мире»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю высказался о скандале на Олимпиаде в Париже с участием алжирской боксерши.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 1 августа, в Париже досрочно завершился боксерский поединок ⅛ финала между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Поединок продлился лишь 46 секунд. Удары Хелиф были настолько мощными, что Карини не выдержала и снялась с боя, после чего расплакалась.

"Это ненормально, когда мужик выступает в боксерском поединке против женщины! И если в МОК допускают такие дела, то что о них говорить? Постоянно обсуждаем одно и то же, одних и те же людей, которые сошли с ума. Да, МОК полностью сошел с ума! Там не осталось адекватных, и от них нереально видеть и услышать нормальных действий. Увы, у нас настала такая жизнь.

К сожалению, или сейчас даже к счастью, но я не посмотрел ни одного соревнования на этой Олимпиаде. Несмотря на то, что я так люблю спорт, мне вообще не интересны Игры в Париже! Жаль, что сейчас мы живем в таком мире", — сказал Цзю в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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