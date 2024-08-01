Цзю осудил трансгендерные бои на Олимпиаде: «МОК полностью сошел с ума! Жаль, что живем в таком мире»

Сегодня, 1 августа, в Париже досрочно завершился боксерский поединок ⅛ финала между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Поединок продлился лишь 46 секунд. Удары Хелиф были настолько мощными, что Карини не выдержала и снялась с боя, после чего расплакалась.

"Это ненормально, когда мужик выступает в боксерском поединке против женщины! И если в МОК допускают такие дела, то что о них говорить? Постоянно обсуждаем одно и то же, одних и те же людей, которые сошли с ума. Да, МОК полностью сошел с ума! Там не осталось адекватных, и от них нереально видеть и услышать нормальных действий. Увы, у нас настала такая жизнь.