Джокович остановил матч с Циципасом на Олимпиаде, позвав на корт медиков
В эти минуты проходит матч четвертьфинала олимпийского турнира, в котором серб Новак Джокович играет с греком Стефаносом Циципасом.
В эти минуты проходит матч четвертьфинала олимпийского турнира, в котором серб Новак Джокович играет с греком Стефаносом Циципасом.
Во втором сете при счете 0:3 по геймам Джокович остановил игру, вызвав на корт физиотерапевта.
Серб в этот момент держался за колено, которое ему оперировали 2 месяца назад.
Позже матч возобновился, но Джокович сразу же отдал свою подачу. Серб близок к тому, чтобы проиграть второй сет (0:4).