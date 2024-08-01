Олимпиада-2024: Шкурдай вышла в финал на дистанции 200 метров на спине

В вечерней программе четверга брестчанка выступила на дистанции 200 метров на спине, на которой стала бронзовым призером февральского чемпионата мира в Дохе. Сегодня Шкурдай, представленная во втором полуфинале, показала время 2 мин 08,79 сек. В ее заплыве этот результат оказался пятым, а в общей таблице — восьмым среди шестнадцати девушек.

Участницами пятничного финала вместе с Анастасией стали мировая рекордсменка из Австралии Кайли МакКиоун, американки Риган Смит и Фиби Бэйкон, британки Хани Осрин и Кэти Шэнахан, канадка Кайли Масс и китаянка Пен Сювей. В олимпийском финале Шкурдай выступит во второй раз в карьере, три года назад в Токио белоруска стала восьмой на стометровке баттерфляем.