Байлз выиграла рекордное золото на глазах Карри и Дюранта

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороКэролайн МарксТайлер Райт
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:12скороЙоханн ДефайКарисса Мур
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
03:48скороНадя ЭростарбеТатьяна Вестон-Уэбб
Серфинг. Женщины. 1/4 финала
04:24скороЛуана СилваБриса Хеннеси
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороАргентинаГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороВенгрияДания
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:00скороКитайГермания
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Финал F
Стрельба. Женщины
10:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
10:30скороМоника Пауликене / Айне РаупелитеАкико Хасэгава / Мики Исии
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
10:30скороАвстралияАзербайджан
Гребля академическая. Женщины
10:42скороОдиночка. Женщины. Финал F
Гребля академическая. Мужчины
10:54скороОдиночка. Мужчины. Финал E
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
11:00скороАлекс Раньери / Адриан КарамбулаМарко Гримальт / Эстебан Гримальт
02:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Байлз выиграла рекордное золото на глазах Карри и Дюранта

Много улыбок и плотная борьба с Андраде.

Наверх
Байлз выиграла рекордное золото на глазах Карри и Дюранта | Источник: Reuters

Олимпийские игры. Женщины. Многоборье. Финал

  • 1. Симона Байлз (США) — 59,131
  • 2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,932
  • 3. Суниса Ли (США) — 56,465.

Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже. По сумме выступлений на четырех снарядах 27-летняя американка набрала 59,131 балла. Второй в личном многоборье в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,932 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,465). Для Байлз это вторая медаль на Играх 2024 года — 30 июля она вместе со сборной США выиграла женское командное многоборье. Всего на ее счету за карьеру шесть золотых олимпийских медалей.

Фоторепортаж
Чемпионы дня: 1 августа

В одном ряду с Латыниной и Чаславской

27-летняя спортсменка вернулась на вершину мировой гимнастики спустя восемь лет после победы в своем первом олимпийском многоборье в Рио (в Токио главная звезда спортивной гимнастики провалилась из-за ментальных проблем), став всего лишь третьей женщиной в истории, которая завоевала самый престижный титул в спортивной гимнастике более одного раза. Ранее такое удавалось только Ларисе Латыниной (1956 и 1960) и Вере Чаславской (1964 и 1968).

Андраде отстала от Байлз примерно в 1,2 балла, что очень мало для многоборья. Их борьба была очень жесткой. Американка захватила лидерство после опорного прыжка, но не выдержала испытание брусьев, — традиционно самой слабой дисциплины Симоны. Байлз допустила серьезные ошибки, а вот бразильянка все сделала на высочайшем уровне, поднявшись на первую строчку. На бревне обе девушки показали высший пилотаж. Разница в оценках составила всего 0,166 балла в пользу Байлз, поэтому судьба золота решалось в вольных упражнениях.

Ребека, выступавшая предпоследней, показала результат 14,033, установив рекорд Латинской Америки. Но Байлз смогла превзойти этот результат, безупречного выполнив свою программу. Причем все упражнения она делала с улыбкой, показав, что вообще не чувствует олимпийского давления.

Шесть подряд

Разница между Байлз и Андраде стала наименьшей на крупных международных соревновании по спортивной гимнастике с тех пор, как Байлз выиграла третий из своих рекордных шести чемпионатов мира в 2015 году. Но в конце концов этого оказалось достаточно. Байлз праздновала свою победу перед полными трибунами. Посмотреть на Симону пришли даже звезды НБА Стефен Карри и Кевин Дюрант.

Третье стала олимпийская чемпионка в этой дисциплине Токио Суниса Ли, которая в последние два года практически не тренировалась, борясь с серьезным заболеванием почек.

Байлз также стала самой возрастной олимпийской чемпионкой по многоборью среди женщин со времен советской гимнастки Марии Гороховской, которая выиграла золото в 1952 году, когда ей было 30 лет. Еще Симона стала шестой американкой подряд, завоевавшей титул в многоборье после Сунисы Ли (2021), себя (2016), Габби Дуглас (2012), Насти Люкин (2008) и Карли Паттерсон (2004).

С момента завоевания своего первого национального титула в 2013 году она выиграла все соревнования по многоборью на всех соревнованиях, в которых принимала участие.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
«Спартак» крупно обыграл «Динамо» в Кубке России
На Олимпиаде в Париже прошел пятый медальный день
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, Ленини забил единственный гол
«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России
Все фотогалереи
ВидеоФото
16Чемпионы дня: 1 августа
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
10Легендарные футболисты, побеждавшие на Олимпиадах
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
17Чемпионы дня: 31 июля
11Чемпионы дня: 30 июля
19Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Байлз выиграла рекордное золото на глазах Карри и Дюранта
10 финалов ОИ-2024 в лёгкой атлетике, которые нельзя пропустить
Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере
Как в мире отреагировали на скандальный бой трансгендера на ОИ
Олимпийская чемпионка по плаванию Смит объявила о завершении карьеры
Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира
Американская гимнастка Байлз повторила достижение Ларисы Латыниной на Олимпийских играх
Австралийские пловчихи выиграли вторую эстафету на Играх-2024 с олимпийским рекордом
Надаль обратился к Алькарасу по итогам выступления на Олимпийских играх — 2024
Вайцеховская о Чикуновой: Надо иметь очень сильный характер, чтобы отказаться от двух золотых олимпийских медалей
Камбэком завершился бой Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024
Джокович в четвёртый раз будет биться за медали ОИ! Серб победил грека с русскими корнями
Олимпиада-2024: Шкурдай вышла в финал на дистанции 200 метров на спине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде-2024
Американка Дугласс завоевала золото ОИ-2024 на дистанции 200 м брассом, Смит стала 2-й
Новак Джокович вышел в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Стефаноса Циципаса
«В Олимпийскую деревню за мороженым пойдем с золотыми медалями». Андреева и Шнайдер зажигают не только на корте
Вучич назвал безумием скандал с провалившей гендерный тест боксером на Олимпиаде
Цзю осудил трансгендерные бои на Олимпиаде: «МОК полностью сошел с ума! Жаль, что живем в таком мире»
Швентек расплакалась на интервью после поражения в ½ финала Олимпийских игр: видео
Обыгравший Медведева канадец вышел в полуфинал олимпийского турнира
«Россия? Мы готовимся ко всему». Франция жалуется на массу кибератак в ходе Олимпиады
Джокович остановил матч с Циципасом на Олимпиаде, позвав на корт медиков
Российские теннисисты сыграют в матчах за медали на седьмой Олимпиаде подряд
Казахстанские лучники остались без медалей Олимпиады
Опухоль в позвоночнике помешала фехтовальщице победить на Олимпиаде. Она упала от боли прямо во время боя
Бой с чемпионом мира по боксу решила судьбу Казахстана за медаль Олимпиады
Первый олимпийский чемпион Парижа-2024 из России Коцоев: «В Осетии, наверное, ликуют»
Тищенко призвал итальянскую боксершу подать в суд на Баха и МОК
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже
У россиян первое золото на Олимпиаде в Париже. Супердрама привела парня из Северной Осетии к победе
Уроженец Крыма выиграл бронзовую медаль по дзюдо на Олимпиаде
Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева с ОИ после поражения Оже-Альяссиму
Зверев не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира
«Отсутствие гимнасток из России облегчило победу США». Байлз в гневе из-за комментариев бывшей напарницы
Карлос Алькарас вышел в полуфинал олимпийского турнира
Писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск боксера, провалившей гендер-тест
Песков рассказал, смотрел ли Путин открытие Олимпиады
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Четвертьфинальный матч пары Андреева/Шнайдер на ОИ-2024 перенесён из-за погодных условий
Траты сборной США по баскетболу на проживание в специальном отеле на ОИ составили $ 15 млн
Разгром состоялся в бою Назым Кызайбай на Олимпиаде
Венгерские гандболистки обыграли Испанию и обеспечили место в плей-офф Олимпиады-2024
Невероятная ловля ирландской регбистки взорвала соцсети: видео
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь