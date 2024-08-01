Джокович в четвёртый раз будет биться за медали ОИ! Серб победил грека с русскими корнями

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба 20 км. Женщины. Финал
Ян Цзяюй
Мария Перес
Джемима Монтаг
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. Группа B
1.08скороКристиан Нусс / Тарин КлотСюэ Чэнь / Ся Синьи
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
00:05скороЛатвияСША
Серфинг. Женщины. Третий раунд
00:12скороБриса ХеннесиИоланда Хопкинс
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
00:48скороАлонсо КорреаРео Инаба
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
01:24скороКаули ВаастЙоан Дуру
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:00скороГабриэл МединаЖоао Чианка
Серфинг. Мужчины. 1/4 финала
02:36скороДжек РобинсонИтан Юинг
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. 1/4 финала
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
09:30скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороАргентинаГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:00скороВенгрияДания
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
10:00скороМоника Пауликене / Айне РаупелитеАкико Хасэгава / Мики Исии
1 августа, источник: Чемпионат.com

Джокович в четвёртый раз будет биться за медали ОИ! Серб победил грека с русскими корнями

Новак, превозмогая боль, одолел Циципаса. Второй сет 24-кратный чемпион ТБШ выиграл с 0:4.

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Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Оже-Альяссим, Музетти, Джокович, Рууд | Источник: Getty Images

Сегодня, 1 августа, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже проходили поединки ¼ финала в мужском одиночном разряде. Первыми на корт вышли американец Томми Пол (13) и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

На ОИ-2024 оба спортсмена успели провести по три поединка. Алькарас без потери сетов прошёл ливанца Хэйди Хабиба, нидерландца Таллона Грикспора и россиянина Романа Сафиуллина. Пол также не отдал противникам ни партии на пути к ¼ финала. Он оказался сильнее итальянца Лучано Дардери, чеха Якуба Меншика и француза Корентена Муте.

Счёт личных встреч — 3−2 в пользу четырёхкратного чемпиона ТБШ. Карлос выигрывал в четвёртом круге Майами-2023, в третьем круге Цинциннати-2023 и в четвертьфинале Уимблдона-2024. Томми дважды брал верх на канадском «Мастерсе» — в Монреале-2022 и Торонто-2023.

В стартовом сете испанец был очень заряжен. Он много играл в атаке и явно настроился на матч с очень неудобным для себя соперником. Стоит отметить высокий процент попадания первого мяча (75%), а также то, что Алькарас прибавил в самый нужный момент в середине партии. Он сделал брейк в шестом гейме со второй попытки и уверенно довёл сет до победы — 6:3 за 39 минут. Статистика партии: 7/6 по ударам навылет и ошибкам у Томми, 13/7 — у Карлоса.

Второй сет в этой игре получился просто потрясающим. Американец играл отлично, хорошо подавал, часто и успешно ходил к сетке, использовал свой удар справа кроссом. По ходу партии 13-я ракетка мира имел заметный перевес и даже вёл со счётом 5:2. Но Алькарас включился в самый нужный момент. Он вытаскивал невероятные розыгрыши из обороны. У Карлоса также получились потрясающие обводящие удары. Ему удалось сотворить суперкамбэк, сначала сравняв счёт, а затем и вовсе додавив соперника на тай-брейке — 6:3, 7:6 (9:7) за 2 часа. Испанец впервые в карьере вышел в полуфинал на Олимпиаде. 21-летний Карлос стал четвёртым самым молодым полуфиналистом на Играх с 1988 года.

Свой четвертьфинальный матч в Париже проводил и чемпион Токио в мужском одиночном разряде Александр Зверев. В противниках у немца был итальянец Лоренцо Музетти. По личным встречам впереди был именно Александр — 1−0. Он на отказе прошёл Лоренцо в третьем круге «Мастерса» в Риме-2022 — 6:3, 1:0.

Однако новую битву против Музетти Зверев начал откровенно неудачно. Немец с ходу отдал свою подачу, позволив оппоненту сразу повести с брейком. Музетти удерживал преимущество на протяжении всего сета, но подать на него не смог. Четвёртая ракетка мира с третьей попытки добился обратного брейка, сравняв счёт — 5:5. И всё же Лоренцо смог додавить более статусного соперника. Музетти тут же взял чужую подачу и со второго раза подал на победу в партии — 7:5 за 63 минуты.

Второй сет выдался также очень упорным. Теннисисты поочерёдно брали геймы на своей подаче, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. В середине партии, прямо во время одного из геймов, на корте имени Сюзанн Ленглен даже закрыли крышу, так как организаторы сообщили арбитру на вышке Еве Асдераки, что на столицу Франции надвигается непогода. Казалось, игроки будут выяснять победителя этого сета на тай-брейке, но итальянец имел другое мнение. Он провёл потрясающий 11-й гейм на приёме, добившись брейка с единственного брейк-пойнта. Музетти оставалось лишь подать на матч. В решающем гейме Лоренцо выполнил несколько эйсов и дожал Зверева — 7:5, 7:5 за 2 часа 4 минуты. Таким образом, Музетти стал третьим итальянцем в истории ОИ, который пробивался в полуфинал после Умберто Луиджи де Морпурго (Париж-1924) и Паоло Кане (Лос-Анджелес-1986).

Ещё в одном четвертьфинале отношения выясняли девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим из Канады, занимающий 19-е место в рейтинге. Напомним, по ходу турнира канадец выбил из борьбы Даниила Медведева. Россиянин вёл у канадца по личным встречам 7−0, но первое поражение потерпел именно на Играх в Париже.

А вот по личным встречам между Каспером и Феликсом впереди был именно скандинав — 3−2. Однако последний очный матч остался именно за Оже-Альяссимом. Он одолел своего противника в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде-2024 со счётом 6:4, 7:5.

В очередном очном поединке Феликс снова стал поддавливать норвежца. Правда, сначала Оже-Альяссим не реализовал двойной брейк-пойнт в третьем гейме. Но это не помешало спортсмену собраться в дальнейшем. В седьмом гейме канадец с пятой (!) попытки сделал второй брейк в сете — 4:3. В итоге Феликс удержал преимущество и добился победы в партии — 6:4 за 52 минуты.

Оже-Альяссим и не думал останавливаться. Он с ходу взял чужую подачу, вырвавшись вперёд — 1:0. Однако долго удерживать преимущество не получилось. Канадец провалился в шестом гейме, позволив Касперу восстановить равенство в счёте — 3:3. Затем в девятом гейме Феликс имел несколько шансов сделать новый брейк, но Рууд выстоял — 5:4 в его пользу. Победитель сета определялся на тай-брейке, где сильнее оказался именно Каспер — 7:6 (10:8). К слову, норвежец на тай-брейке даже отыграл матчбол.

А в третьей партии всё решил один-единственный брейк. Его оформил Оже-Альяссим при счёте 1:0 в свою пользу. Феликс даже не позволил противнику подобраться к брейк-пойнтам на оставшемся отрезке матча и довёл дело до итоговой победы — 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 за 2 часа 49 минут. 19-я ракетка мира впервые пробился в полуфинал Игр.

Заключительную пару четвертьфиналистов составили 24-кратный чемпион ТБШ сербский теннисист Новак Джокович и двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас из Греции. Именно эту битву многие эксперты и аналитики рассматривали сегодня как центральную.

Джокович вёл по личным встречам со счётом 11−2 (5−0 на грунте, включая победу в финале «Ролан Гаррос» — 2021). Циципас выиграл первый и третий матчи — в Торонто-2018, где в итоге дошёл до финала, и в Шанхае-2019. Соответственно, 10 поединков подряд остались за Новаком. Последний из них был в финале Australian Open — 2023 — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

В первой партии очередного очного сражения у Новака не было огромного преимущества ни по счёту, ни по статистике. При этом складывалось полное ощущение, что именитый серб контролировал ход матча и при необходимости мог прибавить практически в любой момент. Где-то Джоковичу помогала подача, где-то Циципас ошибался сам, где-то просто сам балканец был очень хорош. Всё решил единственный брейк, который 37-летний Новак сделал в середине сета, в итоге забрав его со счётом 6:3 за 44 минуты.

Во второй партии всё пошло не по плану Ноле. Он проиграл три гейма подряд — 0:3, а после этого вызвал врача на корт. Медик разминал второй ракетке мира правую ногу. После паузы Джокович уступил ещё один гейм — 0:4. Однако затем Новак сотворил очередной фантастический камбэк в своей карьере. Самым удивительным, конечно, стал гейм при 3:5, когда он ушёл со счёта 0:40 на приёме, отыграв тройной сетбол! После этого особых сомнений в победе Новака уже не было — слишком большой заряд уверенности в своих силах получил Джокович. При этом Стефанос не сдался, не развалился, за что нужно отдать ему должное, но Новак в концовке был просто неудержим, особенно на тай-брейке. Серб одолел оппонента со счётом 6:3, 7:6 (7:3) за 2 часа 2 минуты и далее сразится с Музетти. Другую пару полуфиналистов составили Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Отметим, что Джокович вышел в свой четвёртый полуфинал на ОИ. В возрасте 37 лет 74 дней Новак стал самым возрастным полуфиналистом в истории Игр, побив свой же рекорд на Олимпиаде в Токио (34 года 71 день), Тогда в столице Японии теннисист занял четвёртое место, уступив в матче за бронзу Пабло Карреньо-Бусте из Испании. Пока в активе Ноле на главных стартах четырёхлетия есть только бронза Пекина-2008 в одиночном разряде. В Париже Джокович имеет все шансы завоевать награду высшего достоинства.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа.

Кирилл Плышевский

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