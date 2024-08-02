Надаль обратился к Алькарасу по итогам выступления на Олимпийских играх — 2024

«Спасибо, Карлос, за эти дни. Они были фантастическими во многом. Незабываемые воспоминания с тобой и всей командой. А сейчас самое главное, давай, Карлос, вперёд за медалью, после сегодняшней победы ты можешь её получить. Мы все с тобой! Спасибо всем любителям спорта, которые сделали эти игры особенными. Вы все заставили меня почувствовать себя прекрасно. Пора возвращаться домой, насладиться отпуском и подумать о том, что будет дальше», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.