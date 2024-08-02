Сборная Италии победила нидерландских волейболисток на ОИ-2024 — самым результативным игроком матча стала россиянка
Итальянские волейболистки победили сборную Нидерландов в матче 2-го тура группового раунда Олимпийских игр в Париже.
Итальянские волейболистки победили сборную Нидерландов в матче 2-го тура группового раунда Олимпийских игр в Париже.
Встреча завершилась со счетом 29:27, 25:25:18, 25:19. В составе «Скуадры адзурры» больше 33 очка набрала россиянка Екатерина Антропова, ставшая самым результативным игроком матча.
В 2023 году Антропова, которая с 2018-го живет и выступает в Италии, получила итальянское гражданство за особые заслуги.
Сборная Италии набрала 6 очков и возглавляет группу С. В заключительном матче итальянки сыграют против турецкой команды, которая с 5 очками идет на 2-й строчке.