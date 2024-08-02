Лидер сборной Японии покинул Олимпиаду из-за травмы

Хатимура получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Франции (90:94 ОТ). Как сообщает Японская баскетбольная ассоциация, у спортсмена диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги.

«К сожалению, моя травма требует немедленного внимания, и я вынужден покинуть команду, как это требуют регламенты. В этот момент я хочу выразить свою глубокую благодарность всем, кто поддерживал нас: болельщикам, присутствовавшим на матчах, поклонникам баскетбола со всего мира и нашим преданным фанатам в Японии», — приводит слова Хатимуры Basket News.

На Олимпиаде в Париже Хатимура в среднем набирал за игру 22 очка и делал 6,5 подбора. Сборная Японии проиграла два матча группового этапа. Сегодня, 2 августа, в матче 3-го тура группового этапа японские баскетболисты встретятся со сборной Бразилии.

С 2018 году Хатимура выступает за взрослую сборную Японии, ранее он играл за сборные младших возрастов.

26-летний Хатимура был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим девятым номером командой «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. С 2023 года он выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Действующим победителем мужского олимпийского баскетбольного турнира является сборная США.