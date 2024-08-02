Чемпион ОИ-2004 Неструев оценил экипировку Дикеча на ОИ-2024

«Спортивная форма стрелка из пистолета практически ничем не отличается от повседневной одежды спортсмена, и если вы придете на обычную тренировку в любой тир, то увидите людей в той одежде, в которой они ходят по улице. Не у каждого стрелка из пистолета есть отклонения по зрению, которые требуют ношения очков со специальными оптическими диоптриями стекол, можно стрелять в обычных очках, а можно и вовсе без них. Многие смотрят на мишень двумя глазами, поэтому на лице нет никаких шор. А специализированная одежда есть только у стрелков из винтовки и у тех, кто выступает в стендовой стрельбе.



Мы накануне с ним разговаривали, я пожелал ему удачи, а после его выступления отправил ему поздравительное сообщение. Его серебро не должно никого удивлять, Дикеч очень давно выступает на высоком уровне, он рекордсмен мира, обладает большим опытом. Его успех закономерен», — сказал Неструев.



Дикеч выступает на Олимпийских играх в пятый раз. До этого его лучшим результатом было 13-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 50 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда он также предпочитал не использовать дополнительную экипировку.