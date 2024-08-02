Китайские спортсмены победили в прыжках в воду на Олимпиаде

Китайские спортсмены набрали 446,10 балла. Второе место заняли мексиканцы Хуан Селайя и Осмар Ольвера (444,03), третьими стали британцы Энтони Хардингом и Джеком Логером (Великобритания, 438,15).

Отметим, что мексиканские спортсмены завоевали первую олимпийскую медаль для страны в этом виде спорта.

Для 22-летнего Ван Цзунюаня эта золотая награда стала второй в карьере. На Олимпиаде в Токио он выиграл золото и серебро. Для 21-летнего Лонга Даои это первая победа на Олимпиаде.

Сборная Китая завоевала 12-ю золотую награду. Команда из Поднебесной возглавляет медальный зачет.