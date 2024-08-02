Китайские спортсмены победили в прыжках в воду на Олимпиаде
Представители Китая Ван Цзунюань и Лонг Даои завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трамплина 3 м на Олимпийских играх в Париже.
Представители Китая Ван Цзунюань и Лонг Даои завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трамплина 3 м на Олимпийских играх в Париже.
Китайские спортсмены набрали 446,10 балла. Второе место заняли мексиканцы Хуан Селайя и Осмар Ольвера (444,03), третьими стали британцы Энтони Хардингом и Джеком Логером (Великобритания, 438,15).
Отметим, что мексиканские спортсмены завоевали первую олимпийскую медаль для страны в этом виде спорта.
Для 22-летнего Ван Цзунюаня эта золотая награда стала второй в карьере. На Олимпиаде в Токио он выиграл золото и серебро. Для 21-летнего Лонга Даои это первая победа на Олимпиаде.
Сборная Китая завоевала 12-ю золотую награду. Команда из Поднебесной возглавляет медальный зачет.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.