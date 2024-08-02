Олимпиада-2024: батутистка Бордиловская завоевала серебро Игр

Участие в женских соревнованиях по прыжкам на батуте приняли 16 девушек. В квалификации на «Аккор Арене» наша Виолетта Бордиловская набрала 56,340 балла и прошла в финал со второй позиции, пропустив вперед только победительницу Игр в Токио Чжу Сюйин из Китая. В финале выступавшая первой могилевчанка за свое исполнение получила от судей 56,060 очка — этот результат сумела превзойти только британка Брайони Пейдж (56,480), добавившая к титулу действующей чемпионки мира звание олимпийской чемпионки. У Бордиловской серебро, тройку призеров замкнула канадка Софиан Мето (55,650).

Второе место на Олимпийских играх стало для 19-летней белоруски лучшим результатом во взрослой карьере на международной арене. До этого главным индивидуальным достижением Виолетты было седьмое место на этапе Кубка мира в Баку в 2022 году. В нынешнем сезоне белоруска выступила на двух этапах мирового Кубка, заняв 10-ю позицию на турнире в Азербайджане и 12-ю строчку на соревнованиях в Германии.