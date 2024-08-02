Бладцева заняла пятое место на Олимпиаде в прыжках на батуте
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не сумела завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже.
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не сумела завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже.
В финале соревнований 19-летняя россиянка показала пятый результат (55,020). Этот результат оказался хуже, чем Бладцева сумела продемонстрировать в полуфинале (55,710).
Золото досталось британской прыгунье Бриони Пейдж. 33-летняя британка набрала 56,480 баллов и с третьей попытки сумела стать олимпийской чемпионкой. До этого у нее была бронза Токио-2020 и серебро Рио-2016.
Первую медаль команде индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) принесла 19-летняя белоруска Виолетта Бордиловская, завоевавшая серебро. Бронзовая награда досталась канадке Софиан Мето.
Впервые с Олимпийских игр 2000 года в Сиднее китайские спортсменки остались без медалей в прыжках на батуте. Чемпионка Олимпийских игр в Токио Чжу Сюэин заняла четвертое место.
Прыжки на батуте. Женщины. Финал
Анжела Бладцева завершила свой первый сезон на взрослых международных соревнованиях. В дебютном сезоне россиянка сумела выиграть общий зачет Кубка мира.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.