Испанцы выиграли золото Олимпиады по парусному спорту в дисциплине скиф

Испанскую команду представляли Диего Ботин и Флориан Триттель. Серебряные медали достались сборной Новой Зеландии в составе Исаака МакХарди и Уильяма Маккензи. Американцы Ян Бэрроуз и Ханс Хенкен забрали бронзовые награды.

У женщин олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов Одиль ван Анхольт и Аннет Дуетц. Шведская лодка под управлением Вильмы Бобек и Ребекки Нетцлер финишировала на второй позиции. Сборная Франции, за которую выступали Сара Стейерт и Шарлин Пикон, стала третьей.