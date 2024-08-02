Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась

Олимпиада 2024, прыжки на батуте, россиянка Анжела Бладцева осталась без медали, результаты | Источник: Чемпионат.com

Ну как же так?! Анжела Бладцева, главная надежда России на Олимпиаде в Париже, осталась без медали в прыжках на батуте. Для 19-летней спортсменки это настоящая трагедия. Пройти все барьеры на пути к Олимпийским играм, выиграть Кубок мира и в решающей финальной попытке не сделать то, что она делала наверняка тысячи раз.

Бладцева уверенно прошла квалификацию, не сильно разбрасываясь на то, чтобы обязательно показать всё лучшее, что может. Она прошла в финал с четвёртым результатом, но это было совершенно неважно, так как в финале все предыдущие результаты отменяются.

И Анжеле, чтобы просто быть в медалях, достаточно было продемонстрировать то, что она уже делала в нынешнем сезоне: показать свою программу и исполнить её чисто. Но вот как раз этого и не получилось. Бладцева и в воздухе может висеть дольше, и исполнение делать на более высокие оценки, и за «горизонт» получать более высокие баллы.

В финале российская спортсменка получила баллы меньше, чем в квалификации. Получила бы столько же — оказалась бы на пьедестале. А в сезоне у Анжелы была оценка за 57 баллов! Но… Наша девушка разрыдалась сразу после того, как спрыгнула с батута. И выступала, похоже, на диком нервяке. Однако ей всего 19 лет, и через четыре года в Лос-Анджелесе будет шанс отыграться. Возможно.

При этом главные соперницы из Китая ошибались. Ху Ичэн вообще вылетела с батута от дикого напряжения, а Чжу Сюэин выступила примерно так же, как Бладцева. В итоге ни россиянки, ни китаянок в топ-3 не оказалось. Победу со сложной программой и почти безупречным исполнением одержала британка Брайони Пейдж, второй стала белоруска Виолетта Бордиловская, а третьей — канадка Софьян Мето, которая едва проползла в финал.