Президент НОК поздравил Бордиловскую с олимпийским серебром

Девятнадцатилетняя могилевчанка стала серебряным призером в прыжках на батуте. В финале Бордиловская показала результат 56,060 балла, уступив только титулованной представительнице Великобритании Брайони Пейдж. Для белоруски эта медаль стала дебютной во взрослой карьере на международной арене.

«Это твоя первая олимпийская награда и первая медаль для белорусов в Париже, поэтому она вдвойне ценная и особенная. Благодаря своему упорству, стремлению и трудолюбию ты смогла превзойти многих именитых соперниц и прежде всего саму себя в сложной психологической борьбе. Твой красивый дебют на Играх впечатляет и восхищает. Ты подарила настоящий праздник, незабываемые эмоции и радость миллионам белорусских болельщиков и нашим атлетам», — говорится в поздравлении. Виктор Лукашенко также выразил благодарность тренерскому коллективу национальной команды по прыжкам на батуте.