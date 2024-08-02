Бладцева назвала неудачу на Олимпиаде самым обидным поражением

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
12
7
7
2США
9
17
14
52Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Футбол
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Ботин/Триттель
Макхарди/Маккензи
Барроуз/Хенкен
Результаты
Конный спорт
Конкур, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Брени Пейдж
Виолетта Бардзиловская
Софиан Мефо
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Эмили Крэйг/Имоген Грант
Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук
Димитра Конту/Зои Фициу
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Финтэн Маккарти/Пол О'Донован
Стефано Оппо/Габриэль Соарес
Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Имке Клеверинг/Вероник Меестер
Иоана Вринчану/Роксана Ангел
Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Мартин Синкович/Валент Синкович
Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж
Роман Ресли/Андрин Гулих
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Лон Даои/Ван Зонгюан
Хуан Келайя/Осмар Олвера
Энтони Хардинг/Джек Лойер
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Кьяра Леоне
Саген Маддалена
Чжу Цзиньюй
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Расписание событий
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
16:00скороФеликс Оже-Альяссим / Габриэла ДабровскиДеми Схурс / Уэсли Колкоф
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороИга СвентекАнна Шмидлова
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороМарокко (олимп.)США (олимп.)
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:30скороЛинь ЮйтинСитора Турдыбекова
Стрельба из лука. Микст. 1/2 финала
16:31скороКореяИндия
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороГрецияИталия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:46скороМикаэла УолшСветлана Каменова Станева
Стрельба из лука. Микст. 1/2 финала
16:50скороСШАГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
17:00скороГерманияИспания
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
17:00скороЮссеф Кру / Арно Готье-РатСтефан Бурманс / Йорик де Грот
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:00скороЛариса ЦеричКим Ха Юн
Бокс. Женщины. 1/8 финала
17:02скороХулуд ХлимиЭсра Йылдых Кахраман
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:10скороМилица ЖабичАкира Соне
Бадминтон. Микст. Финал
17:10скороЧжень Си Вей / Хуанг Я КьонКим Вон Хо / Чон На Ын
Бокс. Женщины. 1/8 финала
17:18скороАлисса МендосаЖуселен Черкейра Ромеу
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
17:20скороРаз ГершкоКайра Оздемир
Стрельба из лука. Микст
17:24скороМикст. Командное первенство. Матч за 3-е место. Индия - –
Теннис. Женщины. 1/2 финала
17:30скороКристина Букша / Сара Соррибес-ТормоМирра Андреева / Диана Шнайдер
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
17:30скороРомен ДикоБеатрис Соуза
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
17:34скороБиллаль БеннамаАлехандро Кларо Физ
16:30 (мск), источник: Спорт Mail

Бладцева назвала неудачу на Олимпиаде самым обидным поражением

19-летняя российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева высказалась о своем выступлении на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

Бладцева в финале соревнований по прыжкам на батуте заняла пятое место, набрав 55,020 балла.

«Это самое обидное поражение в карьере. Я ехала за золотом», — приводит слова спортсменки Sport24.

Золото завоевала британская прыгунья Бриони Пейдж. 33-летняя спортсменка набрала 56,480 балла и с третьей попытки сумела стать олимпийской чемпионкой. До этого у нее была бронза Игр в Токио и серебро Рио-2016.

Первую медаль команде индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) принесла 19-летняя белоруска Виолетта Бордиловская, завоевавшая серебро. Бронзовая медаль досталась канадке Софиан Мето.

Прыжки на батуте. Женщины. Финал

  1. Бриони Пейдж (Великобритания) — 56,480;

  2. Виолетта Бордиловская (AIN) — 56,060;

  3. Софиан Мето (Канада) — 55,650;

  4. Чжу Сюэин (Китай) — 55,510;

  5. Анжела Бладцева (AIN) — 55,020;

  6. Хикару Мори (Япония) — 54,740;

  7. Мэдди Дэвидсон (Новая Зеландия) — 54,230;

  8. Ху Ичэн (Китай) — 11,790.

Анжела Бладцева провела первый сезон на взрослых международных соревнованиях. В дебютном сезоне 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга сумела выиграть общий зачет Кубка мира.

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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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