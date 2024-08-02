Бладцева назвала неудачу на Олимпиаде самым обидным поражением
19-летняя российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева высказалась о своем выступлении на Олимпийских играх в Париже.
19-летняя российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева высказалась о своем выступлении на Олимпийских играх в Париже.
Бладцева в финале соревнований по прыжкам на батуте заняла пятое место, набрав 55,020 балла.
«Это самое обидное поражение в карьере. Я ехала за золотом», — приводит слова спортсменки Sport24.
Золото завоевала британская прыгунья Бриони Пейдж. 33-летняя спортсменка набрала 56,480 балла и с третьей попытки сумела стать олимпийской чемпионкой. До этого у нее была бронза Игр в Токио и серебро Рио-2016.
Первую медаль команде индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) принесла 19-летняя белоруска Виолетта Бордиловская, завоевавшая серебро. Бронзовая медаль досталась канадке Софиан Мето.
Прыжки на батуте. Женщины. Финал
Бриони Пейдж (Великобритания) — 56,480;
Виолетта Бордиловская (AIN) — 56,060;
Софиан Мето (Канада) — 55,650;
Чжу Сюэин (Китай) — 55,510;
Анжела Бладцева (AIN) — 55,020;
Хикару Мори (Япония) — 54,740;
Мэдди Дэвидсон (Новая Зеландия) — 54,230;
Ху Ичэн (Китай) — 11,790.
Анжела Бладцева провела первый сезон на взрослых международных соревнованиях. В дебютном сезоне 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга сумела выиграть общий зачет Кубка мира.