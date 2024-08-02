Бладцева назвала неудачу на Олимпиаде самым обидным поражением

Бладцева в финале соревнований по прыжкам на батуте заняла пятое место, набрав 55,020 балла.

«Это самое обидное поражение в карьере. Я ехала за золотом», — приводит слова спортсменки Sport24.

Золото завоевала британская прыгунья Бриони Пейдж. 33-летняя спортсменка набрала 56,480 балла и с третьей попытки сумела стать олимпийской чемпионкой. До этого у нее была бронза Игр в Токио и серебро Рио-2016.

Первую медаль команде индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) принесла 19-летняя белоруска Виолетта Бордиловская, завоевавшая серебро. Бронзовая медаль досталась канадке Софиан Мето.

Прыжки на батуте. Женщины. Финал

Бриони Пейдж (Великобритания) — 56,480; Виолетта Бордиловская (AIN) — 56,060; Софиан Мето (Канада) — 55,650; Чжу Сюэин (Китай) — 55,510; Анжела Бладцева (AIN) — 55,020; Хикару Мори (Япония) — 54,740; Мэдди Дэвидсон (Новая Зеландия) — 54,230; Ху Ичэн (Китай) — 11,790.