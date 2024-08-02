Греческие баскетболисты обыграли команду Австралии на Олимпиаде

Встреча группы A, прошедшая в Вильнёв-д’Аске, завершилась со счетом 77:71 (25:24, 28:12, 9:14, 15:21). Самым результативным игроком стал грек Яннис Адетокунбо, набравший 20 очков. У проигравшей команды 17 баллов набрал Джок Ландейл.

В активе сборной Греции и Австралии по четыре очка. Расположение команд в турнирной таблице определится по итогам матча Канада — Испания, который пройдет в пятницу и начнется в 18:15 по московскому времени.