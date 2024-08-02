Белорусская прыгунья на батутах Бордиловская прокомментировала серебро на ОИ

«Мои шансы на Олимпиаде были очень непредсказуемы. Они всегда есть и будут, но с моими прыжками непонятно, как всё повернётся. Но я собралась, морально было очень тяжело, я рада», — передает слова Бордиловской корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.