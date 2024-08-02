Дзюдоист из Грузии дисквалифицирован за неспортивное поведение на ОИ

Соперником грузинского спортсмена был легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер. Он является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020), двукратным бронзовым призером Игр (2008, 2020) и 12-кратным чемпион мира.

Поединок завершился победой 35-летнего француза, который в конце заработал иппон и досрочно завершил поединок. После этого Тушишвили толкнул Ринера, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо.

Позднее судьи приняли решение дисквалифицировать 29-летнего грузинского дздоиста за неспортивное поведение, лишив его возможности бороться за бронзу в репешаже.

Тушишвили является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио в весовой категории свыше 100 кг.