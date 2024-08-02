Великобритания завоевала золото в командном конкуре на ОИ-2024
Сборная Великобритании выиграла командное первенство по конкуру на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Сборная Великобритании выиграла командное первенство по конкуру на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Британские наездники (Бен Махер, Харри Чарльз и Скотт Брэш) показали общее время 237,47 секунды и получили всего два штрафных балла. Второе место в конкуре заняли представители США, бронзовые награды у команды Франции.
Конкур, командное первенство. Финал
Великобритания выиграла командное первенство по конкуру на Олимпийских играх впервые с 2012 года.
Соревнования по конному спорту Олимпиаде завершатся 6 августа. Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет 11 августа.