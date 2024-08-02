Китайские бадминтонисты выиграли золото в миксте на Олимпиаде-2024

В финале дуэт победил корейскую пару Ким Вон Хо / Чон На Ын со счетом 2:0.

В матче за бронзу японцы Юта Ватанабе и Ариса Нагашино обыграли корейцев Сео Сунджае и Че Юнджун тоже со счетом 2:0.