Китайские бадминтонисты выиграли золото в миксте на Олимпиаде-2024
Китайские бадминтонисты Чжень Си Вей и Хуанг Я Кьон выиграли золото в миксте на Олимпийских играх в Париже.
Китайские бадминтонисты Чжень Си Вей и Хуанг Я Кьон выиграли золото в миксте на Олимпийских играх в Париже.
В финале дуэт победил корейскую пару Ким Вон Хо / Чон На Ын со счетом 2:0.
В матче за бронзу японцы Юта Ватанабе и Ариса Нагашино обыграли корейцев Сео Сунджае и Че Юнджун тоже со счетом 2:0.
Бадминтон. Париж (Франция). Олимпийские игры. Микст. Парный разряд. Финал
Матч за 3-е место
«Porte de la Chapelle Arena».