Бразильская дзюдоистка Соуза стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 78 кг

Бронзовые медали завоевали представительница Франции Романа Дикко и дзюдоистка из Южной Кореи Хаюн Ким. Отметим, что на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) Дикко также стала бронзовым призёром.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов, дзюдоисты в этот список не входят. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.